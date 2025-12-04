Palazzo Trifiletti a rischio crollo imminente: il Comune ordina la messa in sicurezza dello storico edificio

FOGGIA – È disabitato da oltre trent’anni e inagibile dal 1995. Dopo l’incendio dello scorso 25 novembre e i successivi sopralluoghi, il rischio di crollo dello storico Palazzo Trifiletti, in corso Garibaldi 84, è stato definito imminente. Per questo motivo, oggi – giovedì 4 dicembre – la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha firmato una ordinanza contingibile e urgente che impone alla proprietà l’immediata messa in sicurezza dell’immobile.

L’ordinanza intima ai proprietari di: chiudere tutti i varchi di accesso; comunicare con urgenza il nominativo del tecnico incaricato della progettazione degli interventi; presentare entro 30 giorni lo schema progettuale presso l’Area Tecnica del Comune; indicare l’inizio e la data di conclusione dei lavori.

In caso di inottemperanza, il Comune potrà procedere con lavori in danno, rivalendosi poi sui proprietari per il recupero delle spese. Il rispetto dell’ordinanza sarà verificato dal Servizio Lavori Pubblici e dal Comando di Polizia Municipale.

Non è la prima volta che l’Amministrazione interviene su edifici storici in condizioni critiche: una procedura analoga era stata avviata ad aprile per un altro palazzo pericolante di via Arpi, in quel caso con esito positivo grazie alla collaborazione della proprietà.

Due giorni dopo l’incendio, i Vigili del Fuoco sono tornati in corso Garibaldi per una nuova ispezione, disponendo l’interdizione dell’area. Parallelamente, tecnici comunali e agenti della Polizia Locale hanno effettuato un rilievo ricognitivo con l’ausilio di un drone.

Dalle verifiche è emerso un quadro estremamente critico: “Sussiste il pericolo di cedimenti strutturali parziali o totali, con potenziali danni alle proprietà confinanti, a persone, animali e cose, oltre che un evidente pregiudizio per la sicurezza stradale”.

La storia delle inadempienze è lunga: 1998: prima ordinanza, a firma dell’allora sindaco Agostinacchio, per il consolidamento statico; 2001: nuova ordinanza per il recupero strutturale e architettonico dell’immobile. In entrambi i casi, i proprietari non hanno eseguito gli interventi richiesti e sono stati sanzionati dalla Polizia Locale.

Il palazzo è sottoposto a vincolo storico da circa quarant’anni. Nel 2018 la Soprintendenza rilevò già la presenza di: tetti parzialmente crollati, cornicioni pericolanti, murature compromesse. Ordinò quindi opere di somma urgenza: coperture provvisorie, puntellature, piccoli restauri conservativi, misure per evitare ulteriori crolli e salvaguardare il bene. Anche in quel caso, però, i funzionari constatarono nel dicembre 2019 che nulla era stato eseguito.

Nel 2023 e nel 2024 l’Asl ha segnalato una situazione di forte degrado, richiedendo: la bonifica dell’immobile, derattizzazione e disinfestazione urgenti. Tra le macerie e la vegetazione spontanea proliferano insetti e roditori, rendendo l’area un serio problema per la salute pubblica.

Un bene storico da salvare, prima che sia troppo tardi

Oggi il quadro strutturale è definito “ampiamente compromesso”. L’ordinanza rappresenta probabilmente l’ultima possibilità per evitare un collasso irreversibile di uno dei palazzi storici più significativi del centro cittadino. La speranza è che, dopo decenni di ritardi e inadempienze, questa sia finalmente la volta buona per salvare Palazzo Trifiletti.

