Piano Strategico di Riqualificazione dei Quartieri, Mansueto: “Interventi dal basso, voce alla comunità”

L’assessore all’Urbanistica, Giovanni Mansueto, punta su un modello di rigenerazione urbana partecipata per dare nuova vita ai quartieri e agli spazi oggi poco o per nulla utilizzati. Al centro della strategia, non singoli grandi cantieri calati dall’alto, ma una costellazione di interventi diffusi, nati direttamente dalle proposte dei cittadini.

«Non ci saranno interventi principali decisi dall’amministrazione – spiega Mansueto –. Il Piano strategico di riqualificazione dei quartieri è un insieme di interventi che possiamo definire innovativi: parliamo di street art, di urbanistica tattica, di azioni che devono nascere dal basso».

L’obiettivo dichiarato è quello di “ridare voce alla comunità”, rendendo i residenti protagonisti nella trasformazione dei luoghi: «Vogliamo che siano i cittadini a indicarci bisogni, idee e priorità – aggiunge l’assessore – così da riqualificare luoghi e spazi oggi non utilizzati, restituendoli alla vita sociale, culturale e relazionale del quartiere».

Sul fronte delle risorse, Mansueto chiarisce che il percorso non parte da zero: «Abbiamo anche le risorse finanziarie. Qualche settimana fa, qualche mese fa, abbiamo deciso di destinare il 15% degli oneri di urbanizzazione per realizzare, insieme alla nostra comunità, questo piano strategico di riqualificazione dei quartieri».

La scelta di vincolare una quota stabile degli oneri di urbanizzazione alla rigenerazione dei quartieri viene letta dall’assessore come un segnale politico preciso: consolidare nel tempo un fondo dedicato alla trasformazione partecipata degli spazi urbani, rendendo strutturale il coinvolgimento di cittadini, associazioni e realtà locali.

Il Piano, nelle intenzioni dell’amministrazione, diventerà dunque un contenitore aperto di progetti: dalla street art all’arredo urbano temporaneo, dai micro-interventi sugli spazi pubblici alle iniziative culturali negli spazi oggi vuoti, con un filo conduttore chiaro: partire dalle persone per cambiare i luoghi.