Regionali 2025, il Comune ingaggia la ditta per coprire le affissioni abusive: ci costa 366 euro!

Per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, il Comune di Manfredonia si è attrezzato anche per contrastare i manifesti abusivi. Una determinazione del Settore Servizi demografici, cultura e promozione turistica affida alla società concessionaria C.&C. s.r.l. il servizio di copertura delle affissioni fuori dagli spazi consentiti per tutto il periodo della campagna elettorale.

La misura arriva dopo i decreti del presidente della Giunta regionale che hanno convocato i comizi, stabilito la ripartizione dei seggi e fissato il numero di candidati e presentatori per circoscrizione. Il Comune aveva già delimitato e ripartito gli spazi per la propaganda elettorale e assegnato le sezioni alle liste, in base ai sorteggi effettuati dall’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Bari.

C.&C. s.r.l., con sede a Margherita di Savoia, è già concessionaria della gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e di altri canoni e tributi, in virtù di un contratto sottoscritto nel 2022 a seguito di deliberazione della Commissione straordinaria. Da qui la scelta dell’amministrazione di affidare allo stesso soggetto anche la copertura degli attacchini abusivi, servizio non compreso nel rapporto in essere.

La ditta ha dato disponibilità a svolgere l’attività per un corrispettivo di 300 euro oltre IVA al 22%, per un totale di 366 euro. La spesa viene imputata al capitolo PEG 2470 dell’esercizio 2025, attingendo a una prenotazione di spesa già disposta con precedente determinazione n. 1888 del 9 ottobre 2025.

Il provvedimento richiama il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) per l’utilizzo dell’affidamento diretto e dà atto che il codice identificativo di gara (CIG), previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, potrà essere acquisito solo dopo il 25 novembre 2025, a causa della temporanea chiusura dei servizi ANAC per il passaggio al Polo Strategico Nazionale.

A cura di Michele Solatia.