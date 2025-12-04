SAN SEVERO (FG) — Prosegue l’opera di modernizzazione della viabilità cittadina. Il Comune di San Severo sta completando l’installazione dei nuovi varchi elettronici “lettori targa”, dispositivi che consentiranno di attivare una zona pedonale a tempo con accessi regolamentati in specifici giorni e fasce orarie.

L’intervento, avviato in attuazione della delibera di Giunta n. 177 del 26 settembre 2025, è seguito dall’Assessorato alla Viabilità, di competenza diretta del Sindaco Lidya Colangelo, e dall’Assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale, guidato da Rosario di Scioscio, sotto la direzione operativa del Comando di Polizia Locale, comandato da Marco d’Antuoni.

I punti in cui sono stati installati i varchi

I nuovi sistemi di controllo sono posizionati in punti strategici del centro cittadino:

Varco 1: Corso Garibaldi / Via Marsala

Corso Garibaldi / Via Marsala Varco 2: Via Magenta / Via XX Settembre

Via Magenta / Via XX Settembre Varco 3: Via T. Solis / Piazza Aldo Moro

Via T. Solis / Piazza Aldo Moro Varco 4: Via T. Solis / Via Sacchetti

Via T. Solis / Via Sacchetti Varco 5: Via San Matteo / Via O. Castelli

Via San Matteo / Via O. Castelli Varco 6: Via T. Solis / Via M. Zannotti

Via T. Solis / Via M. Zannotti Varco 7: Via T. Solis / Via Soccorso

I dispositivi permetteranno un controllo automatico e puntuale dei transiti, soprattutto nei momenti in cui l’area sarà chiusa ai veicoli non autorizzati.

Colangelo e Di Scioscio: “Innovazione per una città più vivibile e sicura”

«È un progetto innovativo per la nostra città – dichiarano il Sindaco Colangelo e l’Assessore Di Scioscio – che mira a garantire un controllo efficace degli accessi, limitare i transiti non autorizzati nelle giornate di chiusura al traffico e migliorare la vivibilità del centro urbano. L’iniziativa rappresenta una nuova fase della viabilità cittadina, al passo con le tecnologie moderne e con gli obiettivi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione».

I lavori sono in fase di ultimazione. Nel frattempo è in preparazione una nuova ordinanza sulla viabilità, che disciplinerà nel dettaglio modalità, orari e giorni di attivazione della zona pedonale, tenendo conto delle esigenze dei residenti, delle attività commerciali e della comunità.

Possibili sviluppi futuri

Il Comune sta valutando anche l’estensione del sistema elettronico agli ingressi del Cimitero Comunale, dove un varco dedicato permetterebbe un controllo più sicuro e regolamentato degli accessi carrabili.

Ascolto del territorio e avvio sperimentale

Prima dell’entrata in vigore definitiva, l’Ordinanza Dirigenziale sarà condivisa con associazioni di categoria e cittadini. L’attivazione dei varchi avverrà in via sperimentale, con un periodo di pre-esercizio, volto a informare la popolazione e a ridurre eventuali disagi.