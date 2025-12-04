Edizione n° 5905

BALLON D'ESSAI

RIMBORSI // Dal 2026 rimborsi automatici per traffico e cantieri in autostrada
4 Dicembre 2025 - ore  09:01

CALEMBOUR

CLAN CONTE // 29 arresti per traffico di droga in Puglia: colpito il clan Conte
4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // San Severo, in fase di completamento i nuovi varchi elettronici per il controllo degli accessi

OPERA San Severo, in fase di completamento i nuovi varchi elettronici per il controllo degli accessi

L’iniziativa rappresenta una nuova fase della viabilità cittadina, al passo con le tecnologie moderne

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Dicembre 2025
Politica // San Severo //

SAN SEVERO (FG) — Prosegue l’opera di modernizzazione della viabilità cittadina. Il Comune di San Severo sta completando l’installazione dei nuovi varchi elettronici “lettori targa”, dispositivi che consentiranno di attivare una zona pedonale a tempo con accessi regolamentati in specifici giorni e fasce orarie.

L’intervento, avviato in attuazione della delibera di Giunta n. 177 del 26 settembre 2025, è seguito dall’Assessorato alla Viabilità, di competenza diretta del Sindaco Lidya Colangelo, e dall’Assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale, guidato da Rosario di Scioscio, sotto la direzione operativa del Comando di Polizia Locale, comandato da Marco d’Antuoni.

I punti in cui sono stati installati i varchi

I nuovi sistemi di controllo sono posizionati in punti strategici del centro cittadino:

  • Varco 1: Corso Garibaldi / Via Marsala
  • Varco 2: Via Magenta / Via XX Settembre
  • Varco 3: Via T. Solis / Piazza Aldo Moro
  • Varco 4: Via T. Solis / Via Sacchetti
  • Varco 5: Via San Matteo / Via O. Castelli
  • Varco 6: Via T. Solis / Via M. Zannotti
  • Varco 7: Via T. Solis / Via Soccorso

I dispositivi permetteranno un controllo automatico e puntuale dei transiti, soprattutto nei momenti in cui l’area sarà chiusa ai veicoli non autorizzati.

Colangelo e Di Scioscio: “Innovazione per una città più vivibile e sicura”

«È un progetto innovativo per la nostra città – dichiarano il Sindaco Colangelo e l’Assessore Di Scioscio – che mira a garantire un controllo efficace degli accessi, limitare i transiti non autorizzati nelle giornate di chiusura al traffico e migliorare la vivibilità del centro urbano. L’iniziativa rappresenta una nuova fase della viabilità cittadina, al passo con le tecnologie moderne e con gli obiettivi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione».

I lavori sono in fase di ultimazione. Nel frattempo è in preparazione una nuova ordinanza sulla viabilità, che disciplinerà nel dettaglio modalità, orari e giorni di attivazione della zona pedonale, tenendo conto delle esigenze dei residenti, delle attività commerciali e della comunità.

Possibili sviluppi futuri

Il Comune sta valutando anche l’estensione del sistema elettronico agli ingressi del Cimitero Comunale, dove un varco dedicato permetterebbe un controllo più sicuro e regolamentato degli accessi carrabili.

Ascolto del territorio e avvio sperimentale

Prima dell’entrata in vigore definitiva, l’Ordinanza Dirigenziale sarà condivisa con associazioni di categoria e cittadini. L’attivazione dei varchi avverrà in via sperimentale, con un periodo di pre-esercizio, volto a informare la popolazione e a ridurre eventuali disagi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO