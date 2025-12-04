Edizione n° 5905

Home // Il diavolo spettegola // Scherzo di Belen a Fico: finto Vendola si congratula con neo Presidente

SU RADIO 2 Scherzo di Belen a Fico: finto Vendola si congratula con neo Presidente

Nel corso della puntata di mercoledì 3 dicembre de I Matti da legare

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Dicembre 2025
Il diavolo spettegola //

Nel corso della puntata di mercoledì 3 dicembre de I Matti da legare, condotto su Rai Radio 2 da Belen Rodriguez, con Barty Colucci, Vincenzo De Lucia e Mario Benedetto, il neo presidente della Campania Roberto Fico è stato vittima di un simpatico scherzo della trasmissione.

Barty Colucci imitando l’ex governatore della Puglia Nicky Vendola, se l’è fatto passare al telefono e gli ha fatto prima le congratulazioni, auspicandolo poi alla guida della sua regione, al posto di De Caro (“mi sta sullo stomaco”). E’ seguita una bizzarra esibizione canora del finto Vendola, parodiando le note di Manifesto della Bandabardò, che hanno svelato la natura giocosa della telefonata. La reazione di Fico è stata autoironica e spiritosa, con una fragorosa risata.

“Simpaticissimo, è uno del sud, gente calorosa a cui piace scherzare” il commento di Belen al rientro.

