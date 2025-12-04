BARI, 4 dicembre 2025 – Entrano in azione anche gli specialisti del Ris dei carabinieri nelle ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne originaria di Nardò, nel Leccese, di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre. Nel tardo pomeriggio di oggi gli uomini del reparto investigazioni scientifiche hanno raggiunto l’abitazione di Dragos-Ioan Gheormescu, 30 anni, l’ultimo ad aver visto la giovane prima che se ne perdesse ogni traccia, per una perquisizione approfondita.

Secondo quanto emerge dalle indagini, Tatiana avrebbe trascorso con lui le ultime ore prima della scomparsa. Dopo quell’incontro, nessun messaggio, nessuna telefonata, nessun segnale che possa indicare dove si trovi. Un silenzio improvviso che da giorni alimenta l’angoscia dei familiari e che ha spinto la Procura di Lecce ad aprire un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento senza indagati.

La perquisizione a casa del 30enne punta a raccogliere ogni possibile elemento utile a ricostruire gli spostamenti della ragazza e a chiarire cosa sia accaduto in quelle ore. I carabinieri stanno passando al setaccio l’appartamento, oggetti personali, dispositivi elettronici e tutto ciò che potrebbe aiutare a colmare i vuoti di una vicenda che, finora, non ha offerto riscontri concreti. Parallelamente proseguono le verifiche su celle telefoniche, telecamere di sorveglianza e testimonianze raccolte tra amici, vicini e conoscenti.

In questo quadro investigativo, un ruolo importante lo gioca anche l’analisi del telefono cellulare proprio di Gheormescu. Su delega della Procura, i militari stanno esaminando chat, chiamate e scambi di messaggi delle ore e dei giorni immediatamente precedenti alla scomparsa. L’obiettivo è capire se ci siano stati litigi, confidenze, richieste d’aiuto o qualunque segnale che possa indirizzare gli inquirenti verso una pista precisa, sia essa quella di un gesto estremo, di un reato o di un allontanamento non volontario.

Intanto, dal fronte familiare arriva un appello che sa di denuncia e di disperazione. «Io non lo so cosa sia successo – ha raccontato al Tg3 il fratello di Tatiana, Vladimir Tramacere – ma sicuramente non è un allontanamento volontario e a casa la preoccupazione è grande». Parole semplici che fotografano il clima nella casa della giovane, dove ogni ora che passa senza notizie sembra pesare il doppio.

Vladimir descrive la sorella come una ragazza serena, impegnata negli studi, con relazioni e interessi normali per la sua età. «Ultimamente era vivace, felice, la Tatiana di sempre», ha aggiunto, respingendo con decisione l’ipotesi di un allontanamento deciso da lei, magari senza avvisare. «La speranza è sempre l’ultima – ha detto ancora – però la preoccupazione cresce».

La comunità di Nardò, intanto, segue con apprensione gli sviluppi del caso. Amici, conoscenti e semplici cittadini si sono uniti ai familiari nelle ricerche e negli appelli sui social, diffondendo foto e segnalazioni nel tentativo di raccogliere qualsiasi indizio. Nei bar, in strada e nelle piazze, la scomparsa di Tatiana è diventata argomento di conversazione quotidiano, tra chi teme il peggio e chi continua a confidare in un epilogo positivo.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, limitandosi a confermare che tutte le piste restano aperte. L’iscrizione del fascicolo per istigazione al suicidio rappresenta, al momento, un’ipotesi di lavoro, un “contenitore” giuridico che consente di compiere atti d’indagine più approfonditi. Nessuno scenario, però, viene escluso: dall’intervento di terze persone a un eventuale incidente, fino alla possibilità che Tatiana sia ancora viva e in qualche modo impossibilitata a mettersi in contatto con la famiglia.

Mentre il Ris lavora all’interno dell’abitazione del 30enne, ogni dettaglio viene valutato e catalogato. Saranno le prossime ore – e soprattutto gli esiti degli accertamenti tecnici, dai rilievi nell’appartamento alle analisi sui dispositivi elettronici – a dire se questa nuova fase delle indagini riuscirà a fornire una svolta. In casa Tramacere, intanto, resta accesa solo una certezza: quella di non arrendersi finché non si saprà cosa è successo a Tatiana.

