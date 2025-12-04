Trinitapoli: successo straordinario per la prima giornata del Festival della Legalità

Trinitapoli, 4 dicembre 2025 – Una partecipazione straordinaria ha segnato l’apertura della seconda edizione del Festival della Legalità a Trinitapoli, promosso dall’Associazione Officine delle Idee, con direzione artistica di Gerardo Russo, il patrocinio del Comune e la collaborazione delle scuole del territorio.

All’evento hanno preso parte centinaia di studenti provenienti da diverse realtà educative, tra cui l’Istituto Superiore Dell’Aquila-Staffa, l’Istituto Comprensivo Don Milani–Garibaldi–Leone e la Scuola Paritaria dell’Infanzia “Fate e Folletti”.

L’iniziativa è stata inaugurata alla presenza del Sindaco Francesco Di Feo, del Vice Sindaco Cosimo Damiano Muoio, della Presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti e della Dirigente Scolastica dell’I.C. Don Milani–Garibaldi–Leone, prof.ssa Roberta Lionetti, accompagnata da docenti e studenti. Tra i partecipanti anche numerosi rappresentanti del clero locale, tra cui don Enzo De Ceglie, don Vito Sardaro, don Matteo Losapio, padre Diomede Stano e padre Maurizio Milillo.

L’auditorium della Parrocchia Immacolata ha accolto due ospiti d’eccezione: don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano noto per il suo impegno anticamorra, e VMONSTER, giovane rapper napoletano molto seguito dai ragazzi del territorio.

Legalità come impegno quotidiano

Il Sindaco Di Feo, nel portare i saluti istituzionali, ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: “Siamo orgogliosi di ospitare due figure che, con linguaggi diversi ma valori comuni, parlano ai giovani con sincerità, coraggio e credibilità. Don Patriciello e VMONSTER ci ricordano che la legalità non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano. Trinitapoli vuole essere una comunità che educa, accompagna e sostiene le nuove generazioni.”

Il dialogo con don Patriciello è stato il cuore della mattinata: il sacerdote ha chiesto agli studenti cosa significhi per loro la legalità, dando vita a un confronto autentico e immediato. Temi come il rispetto familiare, la responsabilità alla guida di piccoli mezzi, l’uso consapevole degli smartphone e la capacità di distinguere il bene dal male hanno guidato il dibattito, in un clima di ascolto attento e partecipato.

Musica e riscatto: l’incontro con VMONSTER

Il secondo ospite, VMONSTER, ha raccontato il suo percorso di riscatto personale, trasformando esperienze di fragilità e difficoltà in strumenti di crescita. Il giovane rapper ha dialogato con gli studenti sul tema “Il palcoscenico e la musica: terapie che salvano la vita”, condividendo riflessioni su cambiamento, responsabilità e resilienza. Alcuni brani musicali sono stati ascoltati dal vivo, scatenando l’entusiasmo dei presenti e rendendo il momento ancora più coinvolgente.

Grazie alla sinergia tra scuole, istituzioni, associazioni e comunità religiosa, il Festival della Legalità si conferma un appuntamento centrale per l’educazione civica del territorio, con l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti e accompagnarli nella costruzione di una cultura della legalità basata su esempi concreti e testimonianze autentiche.