A Vico del Gargano il Natale accende luci, vicoli e piazze. Da sabato 6 dicembre parte ufficialmente il calendario di iniziative “A Natale puoi… in uno dei Borghi più belli d’Italia”, rassegna promossa dall’Amministrazione comunale per accompagnare residenti e visitatori fino al 6 gennaio 2026 con un cartellone fitto di appuntamenti per tutte le età.

Il via sarà dato in Piazza San Domenico con l’accensione del grande albero di Natale, momento simbolico che inaugurerà anche la tre giorni di musica all’aperto “Piano City Vico Winter”, che avrà come special guest il cantante e pianista Raphael Gualazzi nella suggestiva cornice della Chiesa di San Domenico.

L’8 dicembre, alle ore 18, spazio alla tradizione con l’inaugurazione della “Via dei Presepi” e dell’attesissima “Casa di Babbo Natale”, percorsi tematici dedicati soprattutto ai più piccoli, tra allestimenti scenografici, attrazioni e momenti di animazione.

Il programma natalizio punta a valorizzare il borgo antico e la sua vocazione all’accoglienza, confermando Vico del Gargano come “paese della solidarietà, dell’inclusione, dei presepi e dell’amore”. Tra gli appuntamenti più attesi figurano il “Presepe Vivente 3.0” in Largo Terra e il Concerto di Natale del 23 dicembre nella Chiesa Madre, senza dimenticare le sonorità della tradizione con “U Bamm Nedd”, il giro per le vie del paese delle confraternite che intoneranno i canti natalizi di una volta, e il consueto concerto gospel.

Spazio anche al gusto e al divertimento con il “Paposcia Fest” in programma venerdì 26 dalle ore 12, la “Notte Rossa nel Borgo” del 27 dicembre e, il 3 gennaio, “Beat & Fun – Il Natale dei Giovani”, serata tra musica, animazione e socialità pensata in particolare per le nuove generazioni, che potranno vivere il centro storico come un grande villaggio natalizio a cielo aperto.

“Il programma di ‘A Natale puoi…’ – sottolinea l’assessore agli Eventi Enzo Azzarone – nasce da un lavoro condiviso tra Amministrazione, associazioni e comunità. Abbiamo voluto costruire un cartellone che unisse tradizione, musica, coinvolgimento e attenzione alle famiglie, valorizzando ogni angolo del nostro borgo”.

Fondamentale, infatti, è la collaborazione delle associazioni vichesi che anche quest’anno si sono messe a disposizione per la riuscita delle iniziative, trasformando il periodo delle festività in un grande viaggio collettivo tra luci, presepi, profumi e suoni del Natale.

Il Comune invita cittadini, turisti e visitatori a partecipare agli eventi e a vivere Vico del Gargano immergendosi nella magia del centro storico, per riscoprire, nella bellezza della tradizione, il vero spirito del Natale che, dal giorno di San Nicola fino all’Epifania, farà del borgo garganico un palcoscenico diffuso di emozioni.