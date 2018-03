Angelo Conti è il nuovo general manager della Mazzeo

Di:

San Severo – E’ Angelo Conti il nuovo General Manager della Mazzeo Cestistica San Severo. Nato a Latina nel 1957, Conti è reduce da una passata stagione con l’incarico di direttore sportivo della formazione della suo città.



Prima di tornare nella sua Latina ha avuto una carriera ventennale come dirigente di alcune tra le più prestigiose società del panorama nazionale di palla a spicchi al femminile. E’ stato per sei stagioni dirigente a Parma (serie A1), per tre a Udine (tra serie B e A2), per due anni a Bari (dal ’92 al ’94) e sette a Cesena. Proprio con la formazione cesenate ha vinto uno scudetto, una Coppa dei campioni e una Coppa Ronchetti. A livello giovanile ha vinto dieci scudetti in cinque diverse società da lui gestite.



“Ho accettato la proposta della Mazzeo – rivela – perché ho una grande voglia di lavorare nella pallacanestro, che è praticamente la mia vita. San Severo è una piazza molto appassionata di basket e questo è stato uno dei principali motivi che mi hanno spinto ad accettare questo incarico prestigioso, indipendentemente dalla classifica avara”. L’arrivo di Conti ha coinciso con la prima vittoria stagionale della Mazzeo,che domenica scorsa ha sbancato il difficile campo della Fileni Bpa Jesi. “Ora mi auguro che questo trend possa continuare – prosegue – visto che abbiamo una squadra motivata e stimolata. Ho trovato un ambiente che non vuole mollare mai. La squadra è viva, a dispetto dell’ultima posizione in classifica, e grandi meriti vanno attribuiti a chi mi ha preceduto, allo staff tecnico, alla squadra e al pubblico”.



Domani Conti farà il suo esordio assoluto al PalaCastellana, in occasione della partita con la Immobiliare Spiga Rimini, valida per la quattordicesima giornata del campionato di LegaDue. “Diamo il benvenuto a Conti – dichiarano il presidente Ernani Gabriele e il patron Raffaele Mazzeo – e gli facciamo un grosso in bocca al lupo per il suo lavoro con la Cestistica”.





