L’ultima grande nevicata a Manfredonia nel 1956 (Ftgallery)

Manfredonia – Il 7 febbraio 1956 la Città si svegliò imbiancata di neve scesa copiosa durante la notte. Ero ragazzino e vicino la casa dei miei genitori in via Gian Tommaso Giordani la strada era intasata di neve ed aveva un aspetto irreale, quasi fiabesco. Insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, che non avevamo mai visto tanta neve, a turno da dietro la vetrina della porta di casa, guardavamo gridando euforici e stupiti nel contempo i tetti delle case e la strada, piene di neve, che per noi ragazzi era una novità assoluta. Mia madre, che non voleva che dovevamo uscire di casa, la prima cosa che fece, accese subito fuori l’uscio di casa il grosso braciere con i carboni, con una pezza imbevuta di spirito, posta sotto i carboni. Ricordo che ventilava velocemente il fuoco per accendere subito i carboni con un ventaglio “vendagghie” detto anche “sciussciature”.

Intanto la curiosità di uscire fuori di casa era tanta. Mia sorella grande Elena riuscì a convincere mia madre, e così ci imbacuccammo prima di uscire in strada e insieme agli altri amici coetanei di strada ci divertimmo all’inverosimile a lanciarci palle di neve e a costruire pupazzi di neve. Quando ci ritirammo a casa eravamo inzuppati e infreddoliti. Mia madre, che era una santa donna, prima ci redarguì amorevolmente, poi ci disse: “vi site bagnete cume i prucine, luateve sobbete i rrobbe da ngudde” (vi siete bagnati come pulcini, toglietevi subito la roba di dosso). Prese calze, pantaloni, sciarpe, copricapo di lana fatto a mano all’uncinetto, maglioni, scarpe e li mise ad asciugare sul “assecapanne” (asciugapanni di legno) sotto al quale c’era il grosso braciere di carboni ardenti che mia madre aveva acceso la mattina, intorno al quale ci sedemmo per scaldarci. Ricordo che mia madre, come tutte le popolane del tempo, nei mesi invernali accendevano tutte le mattine “u vrascire” per riscaldare la casa.

Quella del 7 febbraio 1956, fu per noi ragazzi una giornata indimenticabile. Negli anni successivi ci sono state altre nevicate sulla Città ma di minore intensità, come quelle di fine anni ’60 e inizi anni ’70.

Ventidue anni fa, ricordo che agli inizi del mese di maggio nevicò eccezionalmente a Manfredonia e sul Gargano. Durante il Carnevale Dauno del 1987 una forte nevicata notturna imbiancò la Città e i carri allegorici allocati in zona nuovo mercato ittico. Nel periodo natalizio del 2007 nevischio serale sulla Città.

Il 30 dicembre 2014, una data da ricordare, per la nevicata storica su Manfredonia. Per quasi 24 ore consecutive, cosa mai accaduto in loco, la neve è scesa a tratti abbondante sulla Città, dandogli una suggestione unica che sicuramente sarà ricordata negli annali dai sipontini. La neve caduta copiosa, non solo in Città ma in tutto l’agro sipontino ha creato seri problemi alla circolazione delle auto e ai cittadini per il fondo stradale ghiacciato.

Il Gargano innevato, in particolare Monte S.Angelo, dove la neve in certi punti si è posata per 40-50 centimetri, creando seri problemi ai cittadini che hanno chiesto alle autorità comunali l’intervento dell’esercito per spalare la grande quantità di neve fioccata e il ghiaccio accumulatosi nelle strade cittadine. Suggestiva come sempre anche l’Abbazia di Pulsano innevata, e non solo in questa eccezionale nevicata, che mi diletto a fotografare ogni volta da diversi siti.

(A cura di Franco Rinaldi, cultore di storie e tradizioni popolari di Manfredonia)

