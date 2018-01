“Anguana verde forse anche turchese”

Di:

Nelle terre del nord attraversate da fiumi e costellate di laghi, non poteva che sorgere la tradizione delle Anguane, leggendarie donne il cui mito si rifaceva certamente alle ninfe di cultura classica. Esse dimorano tra le acque e sovente impegnate a porgere il loro ausilio agli umani e come la Befana, però, disdegnano di essere da loro osservate.

Vero è che il folclore le vuole giovani e pacifiche ma ne esiste una seconda in opposizione, per la quale le mamme comandano ai figlioli di non avvicinarsi alle acque poiché rischiano di essere ingoiati dalla “Vecchia dell’acqua”.

Una premessa questa che ci ha condotto per associazione alla Befana mediterranea, la quale si trova a proprio agio cavalcando una scopa e col sacco colmo di regali sulle spalle.

In un territorio ricco di acque, però, le cui contrade si affacciano o, addirittura, s’inzuppano nella laguna, la Befana può ricorrere alla barca quale diverso mezzo di trasporto per sé e per i doni che distribuisce ai bimbi, sovente anche agli adulti.

In Puglia, almeno nel Salento, il personaggio della Befana, credo sino agli anni pre-sessantotto, comportava un’intensa ansietà di attesa tra i ragazzi, una sorta di connubio tra il fascino dei doni e la paura degli eventi.

La memoria che sopravviveva voleva che la notte dell’Epifania le pareti si trasformassero in ricotta e da qui l’apprensione di non dormire sul lettino troppo addossato alla parete, per non rischiare di sprofondarvi; poi ci si mettevano gli animali che in quelle ore, invece di emettere versi naturali, erano capaci di vociferare come gli umani e non conveniva assolutamente ascoltarli, pena future sofferenze se non la morte.

Tutto questo per evitare che i figlioli si alzassero dal letto e scoprissero l’identità della Befana. Immaginiamoci il bambino di quegli anni, nascosto immerso tra le coperte, tremulo ad ogni pur piccolo rumore, attendendo il chiarore dell’alba, quando finalmente avrebbe ritrovato il tavolo della sala o della cucina apparecchiato con i giocattoli ben composti sopra una tovaglia bianca, odorosa di pulito, che lo ripagavano dall’inquietudine notturna. Poco dopo era già sulla strada a confrontare i doni tra i coetanei.

Un inciso per riflettere come alcune mitologie possano risuonare da un capo all’altro del pianeta: in Giappone, quando piove con il sole, alcuni animali escono dalle tane per celebrare i loro matrimoni; chi le sorprende è destinato a morire se non ne otterrà il perdono.

Tornando a noi, Epifania è dal gr Epi-phaines visibile, appariscente, dunque Epiphdneia hierd si traduce “Feste dell’apparizione”: nel mondo cristiano assume il valore di “Apparizione della divinità (Gesù)”. Befana è in onomastica l’ipocoristico – e o corruzione – di E-piphan-i-a con aferesi della vocale E, la cui lettera p è lenita in b per accezione settentrionale e il gruppo ph vale quale consonante f.

Dal popolaresco Befanìa, quindi, è sorta la personificazione nel femminile Befana. L’origine del personaggio senile e della relativa ricorrenza ci riporterebbe a un ritroso millenario, in richiamo alla venerazione latina per Madre Natura, la raffigurazione della morte e della riapparizione (rinascita) delle messi, del regno vegetale più in generale.

Da aggiungere che questa devozione verso la Grande Madre sarebbe stata importata dalle genti che invasero il continente europeo imprimendovi la cultura e la lingua indoeuropea; il Dio Supremo primordiale al femminile che sarebbe stato ribattezzato Tellure o Gea o Gaia ma posta in sottordine al Grande Padre Divino Urano.

Da qui in poi ogni Dio Supremo sarebbe stato al maschile, quali Saturno, Giove…

Nel Veneto, nel veneziano più che altrove, la Befana è, infatti, chiamata Maràntega, ellissi della locuzione latina Mater Antiqua madre antica e secondo una saga nordica, celtica, infatti, sarebbe il Dio primordiale al femminile, la cui adozione si sarebbe diffusa nel suolo italico dal nord al sud.

La sera della Befana, sempre nel Veneto, è associata alla notte del Panevin (pane e vino ovvero grano e vite), una riedizione dell’atavica celebrazione in onore di Madre Natura.

Nella notte viene arsa una pira e la consuetudine locale tramanda che dalla direzione che prende il fumo del rogo si traggano gli auspici per le prossime stagioni agricole.

Intorno a essa, mentre brucia, si consumano vin brulé e pinza, questa una sorta di dolce-focaccia il cui impasto è essenzialmente di farina di grano e o polenta, lievito, uvetta, latte, burro, zucchero, ma la ricetta subisce variazioni tra il Veneto, il Trentino e il Friuli.

Pare che in origine, però, fosse un cibo povero composto con ingredienti poveri, cioè le briciole dei prodotti consegnati ai padroni e i residui nei sacchi, madie e cassettoni.

A cura di Ferruccio Gemmellaro, 05 gennaio 2018