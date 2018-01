Comune Manfredonia, Maricarmen Distante dirigente settore “Economico-Finanziario”

Di:

Manfredonia, 05 gennaio 2017. CON recente decreto sindacale, alla dott.ssa Maricarmen Pia Distante è stato conferito l’incarico dirigenziale del 4 ‘Settore “Economico-Finanzìario” del Comune di Manfredonia per ”l’espletamento delle funzioni indicate nello statuto comunale e nel Regolamento per l’ordinamento degli Uffìci e dei servizi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e fino alla conclusione delle procedure concorsuali del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno del posto di Dirigente del Settore “Economico-Finanziario” e, comunque, non oltre la scadenza del mandato elettivo del Sindaco”.

Atto in allegato

01_2018

