INCIDENTE IN SERATA SULLA SP55 MACCHIA - MONTE SANT'ANGELO (ST)

Di:



Monte Sant’Angelo, 05 gennaio 2018. Incidente stradale in tarda serata, verso le ore 20, sulla Strada Provinciale 55 Macchia – Monte Sant’Angelo. Un’autovettura sarebbe uscita autonomamente fuori strada, per cause da accertare. Sul posto gli agenti della Polizia. Seguono aggiornamenti. Redazione StatoQuotidiano.it Incidente stradale sulla Macchia – Monte Sant’Angelo ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.