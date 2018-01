Pronto Soccorso P.O. Manfredonia (ph SQT) immagine d'archivio

Manfredonia. ”BUONASERA StatoQuotidiano, desideravo complimentarmi con il 118 e il pronto soccorso dell’ospedale di Manfredonia per la velocità di intervento e la bravura degli addetti al 118, perfettamente coordinati dal medico accompagnatore nonchè la professionalità del pronto soccorso. Alle 3,30 del 2 gennaio mio figlio si è sentito male; chiamato il 118, l’ambulanza è arrivata in pochi minuti e, dopo gli esami e gli interventi di primo soccorso, hanno accompagnato mio figlio al pronto soccorso di Manfredonia. Qui è stato accolto con molta professionalità dal personale medico ed infermieristico che lo ha sottoposto ad esami più sofisticati, tac compresa. alle 5,30 siamo tornati a casa, spaventati ma risollevati.” “Di fronte a tanto parlare di malasanità ho ritenuto giusto e doveroso evidenziare un bell’esempio di tempestività e professionalità del 118 e del pronto soccorso di manfredonia”. (Lettere al giornale, Manfredonia 05 gennaio 2018) Manfredonia, cittadino ringrazia 118 “Mio figlio curato con tempestività” ultima modifica: da

