Orta Nova. Anziani, necessario Piano di interventi per una vecchiaia attiva

Orta Nova. “Sono un anziano signore di 90 anni ed ho trascorso il Capodanno in solitudine”. Queste le parole di Paolo.

“Io sono Maria, ho 89 anni, sono allettata da circa 2 anni, non riesco nemmeno a sollevarmi un po’ da sola. Chiedo aiuto urlando ai passanti. I miei parenti non hanno tempo per me”.

Anziani di ogni giorno, anziani incontrati nei primi giorni dell’anno perché potessero raccontare come hanno trascorso il periodo di festa e come trascorrono la loro quotidianità.

“La situazione negli anni è gradualmente peggiorata” dichiara a tal proposito il Governatore della Misericordia di Orta Nova, Peppino Lopopolo. “Possiamo affermare ciò in virtù della maturata esperienza nel settore. La nostra confraternita, da 25 anni, svolge regolarmente attività di assistenza domiciliare agli anziani, attraverso i propri volontari e i volontari del servizio civile. Attualmente la nostra organizzazione si occupa stabilmente di 80-90 anziani che hanno fatto richiesta per l’assistenza dal territorio del Comune di Orta Nova, ma ce ne sono altri che ci richiedono servizi in maniera saltuaria.

Abbiamo registrato come, negli ultimi anni, siano cambiate le esigenze dei richiedenti. In modo particolare” aggiunge il Governatore” gli anziani chiedono sempre di più soltanto compagnia piuttosto che servizi esterni dei nostri volontari; segno del fatto che la solitudine è la nuova forma di povertà della società attuale. Sono in aumento i casi di Alzheimer dovuti alle poche sollecitazioni psichiche e intellettive che gli anziani hanno nel corso della loro quotidianità. Questo è un tema che non può essere delegato soltanto alle organizzazioni di volontariato come la nostra” conclude Lopopolo “ma che piuttosto necessiterebbe di un coordinamento tra gli attori che operano nel settore e di un maggior impegno da parte della politica e delle istituzioni”.

Il pianeta-Anziani sembra attraversare una fase di vuoto culturale. In un mondo dove si fa un gran parlare di attenzioni verso la persona, diritti dell’uomo e del cittadino, pare che l’età della vecchiaia venga quasi trascurata e dimenticata. Non mancano i cenoni di fine anno per la terza età, di quelli organizzati dalle associazioni di volontariato e che a volte riempiono di orgoglio i personaggi politici che vi prendono parte ‘rinunciando a parte del loro frenetico tempo’. Ma ciò che risulta evidente accanto a tutto questo è la mancanza di un’intenzione fattiva di progettare una quotidianità che renda attivo il tempo degli anziani. Qui, ad Orta Nova. E nell’area dei Cinque Reali Siti anche.

Stando all’ultimo rapporto Nazionale 2017/18 del «Network Non Autosufficienza» il sistema italiano di servizi e trasferimenti monetari, oggettivamente, non è in grado di fronteggiare la domanda di cura e di sostenere i costi generali della non autosufficienza della terza età.

Ad oggi, denuncia a sua volta uno studio realizzato dall’Auser «per la prima volta nella storia del Paese la copertura dei servizi e degli interventi per anziani non autosufficienti presenta tutti segni negativi». Diminuiscono infatti gli anziani presi in carico nei servizi (-9,1% tra il 2009 e il 2013) e calano quelli che beneficiano dell’indennità di accompagnamento, scende la spesa per servizi sociali per anziani degli enti locali (-7,9% tra il 2009 ed il 2013), mentre il Fondo nazionale per le politiche sociali per effetto dei tagli continui l’anno passato è arrivato a disporre del 78% di risorse in meno rispetto al 2009.

Il risultato di questa situazione è che la famiglie sono sempre più sole e sempre più in difficoltà.

Le strutture di assistenza, inoltre, che solo per il 25% fanno capo al settore pubblico, sono molto care e dispongono di pochi posti. La spesa media nelle residenze per anziani si aggira sui 3mila euro al mese, ma nei casi di maggiore intensità assistenziale dai 100 euro/giorno si può arrivare anche a quota 140 ed oltre. (La Stampa, articolo di Paolo Baroni, numero del 09.03.2017).

In Italia, segnalano poi recenti dati statistici, la speranza di vita a 65 anni (18,9 anni per gli uomini e 22,2 per le donne nel 2015) è più elevata di un anno per entrambi i generi rispetto alla media Ue, ma dopo i 75 anni gli anziani in Italia vivono in condizioni di salute peggiori.

(Comunicato ISTAT del 26.09.2017).

Serve un piano per l’invecchiamento attivo, come propone il presidente nazionale dell’Auser, Enzo Costa. Auser (acronimo di autogestione servizi) è una associazione di volontariato e promozione sociale, tesa a valorizzare gli anziani e a far crescere il loro ruolo attivo nella società. Essa ha sedi in tutta Italia e, tra queste, una anche a Foggia.

Un piano, invece, di investimenti a favore della terza età, manca. E tale carenza si manifesta e a tutti i livelli di governo:

– Stato: la possibilità di una riforma nazionale tesa a razionalizzare e rafforzare il sistema è stata ampiamente discussa tra la fine degli anni ’90 e la conclusione del decennio successivo, senza esiti concreti, per poi

scomparire dal dibattito politico.

– Regioni: nella maggior parte dei casi, le attenzioni riformatrici e le spinte

al miglioramento in atto toccano il Long-Term Care in misura ridotta. A prima vista, tale aspetto può non emergere perché sovente il potenziamento delle politiche per i non autosuffcienti costituisce un obiettivo dichiarato delle amministrazioni regionali, eppure è così. (fonte, Fattore, Giugiatti e Longo, 2016).

– Comuni: il Servizio sociale comunale è, da tempo, relegato in una posizione marginale in materia di non autosufficienza, soprattutto quella degli anziani. Il SAD, l’assistenza domiciliare comunale, sperimenta una diffusa difficoltà a disegnare il proprio ruolo in un contesto caratterizzato da problemi di elevata gravità dell’anziano e dall’ampia presenza delle assistenti familiari (“badanti”) (fonte, Tidoli, 2016). Rispetto all’allocazione delle risorse, d’altra parte, la percentuale della (ridotta) spesa sociale complessiva delle municipalità destinata agli anziani non autosufficienti è in calo dalla seconda metà dello scorso decennio (Rapporto Anziani 2017/2018, a cura del Network NonAutosufficienza).

Secondo il parere di Cristiano Gori (professore universitario che insegna politica sociale nel dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento) espresso nel Rapporto sugli Anziani, NNA, le ragioni della inadeguatezza delle risposte politiche al problema dell’Assistenza agli Anziani sarebbero le seguenti:

Una risiede nella mancanza di una domanda sufficientemente forte di migliori risposte da parte della popolazione interessata. È vero, quello italiano è un assetto che scarica sulla famiglia la responsabilità di organizzare l’assistenza (agendo, nella maggior parte dei casi, come care manager – ossia chi gestisce il prendersi cura – di se stessa) e che, sovente, richiede ai suoi componenti anche un signicativo impegno diretto nell’avere cura dell’anziano fragile, così come un rilevante sforzo economico. Anche ad Orta Nova, vi sono casi di famiglie che hanno incontrato serie difficoltà nell’assistenza ai loro Anziani. Solo le associazioni di Volontariato hanno fatto sentire la loro presenza. E a queste si potrà aggiungere la comunità di suore ‘San Tarcisio’. L’Aps Fatima. Le parrocchie. Sono, per esempio, circa 50 e più i malati infermi seguiti per le pratiche religiose da una parrocchia su quattro presenti sul territorio ortese. Degna di menzione, anche l’università per la Terza Età che opera sul territorio.

Ma un altro aspetto da considerare sta nella debolezza dei soggetti organizzati che dovrebbero veicolare la domanda di migliori interventi pubblici. Ossia i sindacati. Questi ultimi erano, in passato, concentrati sulla rappresentanza degli anziani in quanto pensionati (quindi beneficiari della previdenza) e non come persone potenzialmente non autosufficienti (dunque utenti di LTC). Sebbene negli anni la loro capacità di tutelare chi versa in questa condizione si sia progressivamente rafforzata, tale cammino non avrebbe – in base a questa lettura – ancora prodotto i frutti sperati.

Non è più possibile delegare ancora solo alle associazioni di Volontariato le attività di Assistenza. Il problema di tale fascia debole aumenterà con il prolungamento della età media e deve coinvolgere tutti. Richiede soprattutto amore verso chi ha dato tanto alle nuove generazioni. Ma in più i tempi richiedono ormai una svolta di carattere politico ai Comuni, alle Regioni, allo Stato perché davvero il 2018 siano un anno migliore non solo a Capodanno.

Daniela Iannuzzi