Palumbo “Ad oggi sostengo sindaco e maggioranza ma non sono un riccardiano”

Manfredonia, 5 gennaio 2018. “Ad oggi sono un consigliere che sostiene il sindaco e la maggioranza. Ad oggi. Quando e se passero’ all’opposizione lo comunichero’ al sindaco, al Consiglio e agli organi di stampa. Sostegno il sindaco e la maggioranza ma non sono un riccardiano. Anzi, non lo sono mai stato. Parlo di linea politica”.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano, su richiesta del giornale, il consigliere comunale Libero Palumbo.

“Perchè fuori dal PD? Non sono in linea con l’operato di Rinaldi e Franco Ognissanti

“Ricordo che sono uscito da mesi fuori dal PD (come fatto del resto dal prof. Tonino Prencipe, attuale Presidente del Consiglio, ‘guida’ politica dello stesso Palumbo,ndr). Le motivazioni sono note: per il bilancio, perchè non condivido da tecnico l’operato dell’assessore al ramo Rinaldi e per la gestione tributi, perchè anche in questo caso non condivido l’operato del presidente Franco Ognissanti. Se chi è in maggioranza vuole lavorare per risolvere i problemi della città ben venga, sono pronto a ragionare e sono a disposizione per mediare. Diversamente, ognuno si assume le proprie responsabilità”. “Sono una persona che non si ostina, che non parte da un giudizio precostituito, ma non posso subire chi si ostina a restare fisso sulla propria posizione”.

“Se mi sono visto con qualcuno della maggioranza dopo le ultime sedute di Consiglio e l’ultima sospesa? Ad oggi non ho ricevuto alcun invito ufficiale”.

“Se questa maggioranza tiene? Al momento non si sa”.

“Io e Tonino Prencipe? Come Salvatore Zingariello condivide un percorso politico con Ognissanti, come Pasquale Rinaldi condivide un percorso politico con Bordo e Campo, io sono con Tonino Prencipe, persona onesta, capace e corretta”.

“Recenti incontri, scissionisti, patti per la maggioranza? Smentisco di essermi recato di recente nello studio di Franco La Torre ,con altri consiglieri, per ragionare della tenuta della maggioranza. Non ho firmato nulla”.

“Cosa ne penso del neo dirigente del settore “Economico – Finanziario” Maricarmen Distante? Una persona altamente preparata”.

Redazione StatoQuotidiano.it