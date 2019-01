Arrestato spacciatore a Barletta: sequestrato un kg di coca pura

Di:

E’ stato arrestato ieri mattina aBarletta, dai poliziotti del locale Commissariato di P.S., il 29ennepregiudicato barlettano Mariano TUPPUTI.

L’uomo, persona nota agliinvestigatori della Polizia di Stato di Barletta per le sue frequentazioni conspacciatori del quartiere “Borgovilla Tempio”, è stato notato da una pattugliadella Squadra Investigativa, nell’ambito degli specifici servizi predispostiper contrastare i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre a bordo diuna Fiat Punto imboccava la statale ex 16 bis, direzione Cerignola. Poche oredopo, il 29enne è stato intercettato all’altezza dello svincolo “Cannedella Battaglia” mentre percorreva la strada statale in direzione opposta.Insospettiti, i poliziotti hanno pedinato l’auto fino allo svincolo di Canosadi Puglia ove era presente una seconda pattuglia, precedentemente allertata. Fermatoper essere sottoposto a controllo di polizia, l’uomo è stato trovato inpossesso di un “panetto” di cocaina, del peso di 1.2 Kg, celato sottoil sedile anteriore lato passeggero.

La sostanza, esaminata dal personaledella Polizia Scientifica mediante Narco-test “YOUNG”, è risultata essere cocaina pura; se immessa sul mercato avrebbe fruttato la somma di circa 250.000 euro.

L’auto e la sostanza stupefacentesono state sottoposte a sequestro mentre l’uomo è stato associato presso ilcarcere di Trani con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.