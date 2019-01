Nuovo atto intimidatorio a vigili urbani Manfredonia, Gatta “Serve presenza Stato”

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.

“Bisogna far sentire forte la voce dello Stato sul territorio, per poter porre un freno alle continue intimidazioni ai danni di chi opera per l’ordine e la legalità.

L’ennesimo episodio ai danni dell’auto, stavolta del capitano dei Vigili Urbani di Manfredonia, è un attacco a tutte le istituzioni, al rigoroso esercizio delle funzioni esercitate dalla polizia municipale, ed alla civile convivenza. Servono più uomini negli organici delle Forze dell’Ordine e più mezzi adeguati per poter garantire sul serio la sicurezza.

Ci auguriamo che i responsabili siano assicurati alla giustizia, nella certezza che nessun gesto atto grave e vile possa affievolire la determinazione con cui il corpo dei Vigili Urbani offre il suo prezioso servizio alla collettività”.