Foggia. Arrestati due giovani in ottemperanza a ordini di carcerazione

Foggia. Nella giornata del 3 gennaio, agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile Gruppo Falchi hanno tratto in arresto DI GIORGIO Gianfranco, classe 1968 foggiano, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la pena detentiva, in regime di arresti domiciliari.

Il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, commesso in Foggia a dicembre 2016 ed è stato condannato alla pena della reclusione di 1 anno e 8 mesi.

Accompagnato nella propria abitazione dovrà scontare un residuo di pena di 9 mesi e 6 giorni.

Nella giornata del 4 gennaio u.s., Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile Gruppo Falchi hanno tratto in arresto NAZZARO Nicola, classe 1990 foggiano, in ottemperanza al provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Foggia, di sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale e contestuale ordine la carcerazione.

L’aggravamento è scaturito dalla violazione delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa.

Il Nazzaro dopo le formalità di rito è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

