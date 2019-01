Rapina con Kalashnikov nel Milanese

Tre banditi, armati di pistole e mitra, sono fuggiti questa notte alla Polstrada nel veronese dopo aver abbandonato la Bmw che guidavano a fari spenti, inseguiti sul filo dei 200 km/h sull'autostrada A4, a Sommacampagna. Gli agenti hanno trovato nella vettura due sacchetti con esplosivo, un jammer (congegno che 'scherma' i cellulari), picconi, piedi di porco e due pistole cariche. Vicino alla recinzione scavalcata dai malviventi un mitra kalashnikov. ANSA/UFFICIO STAMPA POLSTRADA VERONA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++