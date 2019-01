A Vieste si festeggia il 2019 a suon di musica con il Concerto del nuovo anno

Di:

Foggia. Torna a Vieste la rassegna Musica Civica, che si apre con il concerto del Nuovo Anno, organizzato dal Comune di Vieste – Assessorato alla cultura, in collaborazione con l’associazione Musica Civica di Foggia e l’associazione musicale Nuova Diapason di Vieste.

Un appuntamento che da vari anni anima la proposta musicale della città e che segna l’apertura delle tante manifestazioni culturali e artistiche proposte alla cittadinanza anche nei mesi invernali.

Il Concerto del Nuovo Anno, tra gli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico, quest’anno propone un’offerta variegata che comprende due dei più noti valzer di Johann Strauss per continuare con un omaggio alla musica del grande cinema italiano. Uno spettacolo emozionante in cui l’orchestra accompagna la proiezione dei film italiani che hanno fatto la storia del cinema.

Le pellicole di Federico Fellini e Sergio Leone sono inscindibilmente legate a Nino Rota ed Ennio Morricone, che quest’anno si omaggia in occasione dei suoi 90 anni, compiuti il 10 novembre scorso.

Non meno importanti le celebrazioni del 2019 per il quarantennale dalla morte di Nino Rota, forse il più grande compositore di colonne sonore di tutti i tempi.

Sul palco del Cineteatro Adriatico di Vieste l’Orchestra Suoni del Sud diretta da Benedetto Montebello e con la partecipazione del soprano Libera Granatiero.

Di grande appeal il programma che si apre con due tra i più noti valzer di Strauss, Sul bel Danubio blu e il Valzer dell’Imperatore, per poi proseguire con Il medico della mutua di Piero Piccioni,

il Padrino e varie altre colonne sonore di Nino Rota, dunque una carrellata della grande musica di Ennio Morricone, da Nuovo Cinema Paradiso, Metti una sera a cena ai famosissimi temi dei film western che hanno fatto la storia del cinema italiano.

Dopo questo primo concerto, tanti gli appuntamenti invernali proposti dall’assessorato alla cultura, tra i quali spicca il 14 febbraio, giorno di San Valentino, quello con Paolo Crepet e il suo nuovo spettacolo “Passione”.

L’ingresso al concerto è libero. Ingresso ore 11. Sipario ore 11.30.

Concerto di Capodanno

Domenica 6 gennaio 2019 ore 11.30

Cineteatro Adriatico – Vieste

Orchestra Suoni del sud

Benedetto Montebello, direttore

PROGRAMMA MUSICALE

Johann Strauss: Sul bel Danubio blu op. 314,

Johann Strauss: Kaiser-Walzer op. 437

Piero Piccioni : Il medico della mutua

Nino Rota: Il padrino

Nino Rota: Trittico felliniano

Amarcord, La strada, Otto e mezzo

Ennio Morricone: Cosa avete fatto a Solange?

Ennio Morricone: Metti una sera a cena

Ennio Morricone: Nuovo cinema Paradiso

Ennio Morricone: Morricone’s favourite western themes