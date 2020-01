Incredibile successo per Tolo Tolo: già 24 milioni di euro

Roma. Incredibile successo al botteghino per, nuovo film diretto e interpretato dall’attore barese Luca Medici, in arte

Il dato attuale, dalla data di esordio nelle sale italiane, “è intorno ai 24 milioni di euro totali in quattro giorni”.

Come riporta l’Ansa. “Ieri, secondo i dati Cinetel, ha incassato ulteriori 5 milioni 488 mila euro. Ed ha già ampiamente superato Frozen 2 (ha incassato oltre 18 milioni). Tra oggi e il giorno della Befana, Tolo Tolo con questo passo arriverà intorno ai 35 milioni.

Continua la ‘sfida’ tra gli altri due italiani: Il Primo Natale di Ficarra e Picone che ha superato i 14 milioni e Pinocchio di Matteo Garrone che è a 13 milioni”.

La recensione #statoquotidiano (G.de Filippo)

La parte più bella di #tolotolo è il finale. Sì. Quando ti giri in sala a guardare i volti delle persone (che hanno fatto file, prevendite e prenotazioni) e osservare il loro stupore. Silenzio surreale… si, sì…è tutto vero. Il film (furbo, collage, confusionario) è terminato…non c’è più nulla da vedere..

Fare ridere o non fare ridere? Il problema non è questo ma che nel senso della sceneggiatura, forse, non ci ha creduto neanche Medici – Zalone.

(p.s.: e lasciamo stare discussioni sulla volontà di un cinema “impegnato”, sull’elaborazione di temi d’attualità quali: immigrazione, governo pro e/o a favore – il film è stato girato durante una fase di Governo ora ribaltatasi totalitariamente -, porti aperti/chiusi, contraffazione, cibo d’importazione vs sapori autentici della Murgia pugliese, burocrazia stringente, l’immigrazione vissuta da un italiano, la difficoltà nel fare impresa: in considerazione degli incassi riportati, o si analizza con precisione e con una verità seppur putativa, o la si butta piacevolmente nella caciara.

Questo perchè in termini di lasciare un senso alla riflessione, beh, forse sarebbe stato meglio guardarsi un tg dello stesso Mentana)