Angelo Riccardi: “Michele, una persona eccezionale come te non doveva andarsene così”

Manfredonia, 05 gennaio 2021. “Un giorno andrà tutto bene, ecco la nostra speranza. Oggi va tutto bene, ecco l’illusione. Che grande bugia, amico mio. Soltanto un paio di giorni prima di ricoverarti in ospedale avevi postato sulla tua pagina fb questa frase per tirarci su di morale in questo difficile periodo”.

“Invece, oggi non va affatto bene, perché tu non ci sei più. Ti ho stimato come sportivo corretto, tifoso appassionato, impiegato modello quando lavoravi all’INPS e come affezionato cittadino di questa nostra Manfredonia”.

“Mi sei stato vicino nei momenti belli e accanto in quelli tristi. Non ho parole per descrivere il vuoto che sento in questo momento. Michele, una persona eccezionale come te non doveva andarsene così. Ci conoscevamo da sempre e mi mancherai tantissimo”.

“Addio amico mio! Un abbraccio grande alla tua meravigliosa famiglia su cui sono sicuro continuerai a vegliare da lassù”.

Così sui social il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, in ricordo di Michele Carbonelli.