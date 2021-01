Bando Servizio Civile nelle Misericordie di Puglia: 307 posti disponibili in 19 sedi 

I servizi attivati riguardano le tantissime attività messe in campo quotidianamente dalle Misericordie sia in ambito sociale che di protezione civile. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. È importante, però, che tutti i giovani interessati al servizio civile universale che non hanno ancora SPID si attivino sin da subito per acquisire la propria identità digitale perché sarà fondamentale per completare la procedura.