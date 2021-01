Foresta Umbra, 5 gennaio 2021. Alcuni Militari del Reparto biodiversità di Foresta Umbra, nella mattina del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si recheranno presso il reparto pediatrico della “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di Padre Pio” in San Giovanni Rotondo, per consegnare in dono ai bambini ricoverati, zainetti contenenti materiale ludico-educativo attinente alla tutela e alla salvaguardia ambientale.

Nel rispetto delle norme di contrasto all’epidemia in corso e per evitare ogni forma di pericolosa vicinanza fisica per i piccoli degenti, i doni saranno consegnati loro per il tramite dei genitori presenti o di un referente sanitario, incontrati fuori dal reparto.

Pur dovendo rinunciare con dispiacere all’ormai consueto, allegro incontro con i bambini, si è voluto dare comunque seguito all’iniziativa, giunta ormai al suo quarto anno, nella certezza che la consapevole educazione dei piccoli sia di straordinaria importanza per affrontare con successo i problemi ambientali che affliggono il Pianeta.