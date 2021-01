Come funziona PayPal, il portafoglio digitale per effettuare acquisti online

La tecnologia non ci permette solo di avere a portata di mano milioni di informazioni in qualsiasi momento grazie a internet, ma ora è in grado anche di gestire le nostre finanze e di farci pagare direttamente con lo smartphone e online. Tra i metodi di pagamento più innovativi di oggi spiccano i portafogli elettronici il cui più famoso, di cui è si già parlato sulle pagine di Statoquotidiano.it, è senza dubbio PayPal. Molti però, sebbene incuriositi da questo nuovo sistema di pagamento, sono ancora confusi e non ne hanno chiaro il funzionamento.

L’era dei portafogli elettronici

Prima di entrare nel merito delle caratteristiche specifiche di PayPal bisogna capire cosa sono i portafogli elettronici. Detti anche digital wallet questi metodi di pagamento sono 100% digitali e necessitano di una connessione internet per funzionare. Solitamente il cliente che vuole gestire il proprio denaro tramite i portafogli elettronici dovrà aprire un account sul sito del servizio e collegare una carta di pagamento. Una volta effettuati questi passaggi, sarà possibile inviare pagamenti direttamente online o ricevere denaro da amici, parenti o clienti. La grande diffusione dei portafogli elettronici va inoltre a pari passo con quella dei siti online che accettano questo metodo, che è solitamente più comodo e veloce del pagamento tramite carta. Molti di questi portafogli, inoltre, tra cui PayPal, offrono tutele agli utenti aiutandoli a ricevere rimborsi in caso di truffe o contenziosi.

Ciò li rende molto sicuri e i preferiti dai clienti di e-commerce come Ebay, su cui purtroppo è facile cadere vittime di truffe, o dei tanti casinò online elencati su piattaforme come Casinos.it che offrono la possibilità di effettuare depositi e ricevere il denaro delle vittorie direttamente su portafogli come Skrill e Neteller. I portafogli elettronici sono inoltre i amati anche dai venditori che vendono la loro merce online su piattaforme come Etsy.com e che in questo modo possono ricevere il denaro in tempo reale da qualsiasi Paese del mondo.

Come usare PayPal

Tra i portafogli di cui abbiamo parlato, il più celebre e diffuso è PayPal. Il suo funzionamento è molto facile e intuitivo e permette di liberarsi dal peso della carta di credito quando è ora di fare acquisti online. Come già detto, come prima cosa per iniziare a utilizzare PayPal bisogna aprire un account e registrare il conto o la carta da cui si vuole inviare o ricevere denaro. In questo modo, quando l’account di PayPal non conterrà più i fondi necessari preleverà direttamente il denaro dai conti e dalle carte registrate. Il portafoglio elettronico sarà sempre legato all’e-mail utilizzata per l’iscrizione per cui per ricevere denaro sarà sufficiente comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e per inviare pagamenti basterà inserire l’indirizzo del venditore.

Una volta ricevuto il denaro questo non verrà automaticamente accreditato sul conto o sulla carta e sarà disponibile sul profilo di PayPal, ma volendo, è possibile trasferire il denaro sul proprio conto pagando una piccola commissione. PayPal, un po’ come Satispay, può quindi essere anche usato per inviare denaro ad amici e parenti, ad esempio, dopo una cena tutti insieme, permettendo di aggiustare così debiti e crediti in tempo reale.

Fonte: Pixabay

Se sempre più spesso stiamo abbandonando i contanti a favore delle carte, il passo successivo sarà rivolto ai portafogli elettronici, già oggi molto diffusi e di facile funzionamento, come dimostra il caso del successo di PayPal.