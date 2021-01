Covid, preside di Cerignola: “Dad aumenta abbandono scolastico”

Cerignola, 05/01/2021 – (rollingstones) Quello dell’abbandono scolastico è un altro grande problema inascoltato. Secondo dai dell’Unesco pubblicati a marzo, dall’inizio della pandemia sono 1,6 miliardi gli studenti che al mondo hanno smesso di andare a scuola.

Sempre a marzo l’Istat dipingeva un’Italia in cui oltre il 33% delle famiglie italiane non aveva un computer o tablet a disposizione a casa – la punta dell’iceberg di una disuguaglianza tecnologica che ha diviso gli studenti di fronte alla didattica a distanza.

“La didattica a distanza riesce molto meno, o non incide affatto, per quei ragazzi la cui famiglia è totalmente assente o impegnata in emergenze quotidiane ritenute più importanti della scuola”, ha spiegato Pio Mirra, presidente dell’istituto ‘Pavoncelli’ di Cerignola, in provincia di Foggia.

“Allora il suo vero limite nella didattica a distanza”, spiega Mirra, “è che non riesce a raggiungere la parte più fragile degli studenti, che ogni anno sono a rischio di dispersione o sono già dispersi.

La didattica a distanza non è la causa delle disuguaglianze scolastiche, e quindi sociali, ma in quarantena le mette in evidenza e le amplifica. Finisce, quindi, con l'acuire il disagio di alcuni studenti e, in buona sostanza, rende ancora più ampia la dispersione scolastica".