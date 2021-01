Foggia, Città del Cinema: “Triste storia di una multisala”

Foggia, 05/01/2021 – “Questa è la triste storia di una Multisala, tra le più frequentate in Italia, che appena un anno fa ospitava all’interno nelle proprie sale, nella prima settimana dell’anno, più di 40.000 spettatori, mentre adesso ospita all’esterno solo alcuni maleducati e vandali che approfittano della chiusura imposta per procurare danni e sporcizia ignorando, forse, che tutta l’area sia videosorvegliata (con circuito in hd che permette una ottima definizione dei volti).