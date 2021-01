Foggia, trovato cadavere in via Manfredonia: probabile suicidio

Foggia, 05/01/2021 – (foggiatoday) E’ stato trovato senza vita questa mattina in via Manfredonia, angolo via Fortore, il corpo di un uomo di mezza età di cui si erano perse le tracce da un paio di giorni.

Le ricerche della polizia era state avviate ieri pomeriggio in seguito alla segnalazione di un tentativo di suicidio di una persona che minacciava di lanciarsi nel vuoto dai silos di Casillo.

In seguito ad un’altra segnalazione, le ricerche sono proseguite questa mattina dall’altra parte della zona, quella del silos granario di viale Fortore, dove il corpo dell’uomo è stato rinvenuto privo di vita. Al momento, l’ipotesi più accreditata, è quella del suicidio. (foggiatoday)