Iaccarino non si dimette: “E’ Landella che va sfiduciato, ci sono i motivi”

(STATOQUOTIDIANO.IT). Foggia, 05 gennaio 2021. Leonardo Iaccarino rompe il silenzio di questi 5 giorni ed esce in un video su facebook chiamando in causa il sindaco Franco Landella e le sue “vicende personali e familiari per cui non non ho visto la stessa attenzione in passato”.



Un lungo elenco quello del presidente del consiglio che parte dalla moglie, passa attraverso alcune vicende giudiziarie che hanno coinvolto il figlio del sindaco, il suocero e arriva fino alla vicenda della sala Fedora e di Foggia ultima nelle classifiche.

“Di fronte a questo i consiglieri comunali non hanno sentito l’esigenza di presentare una mozione di sfiducia”.

“Oggi il tema è incentrato sul profilo di Iaccarino che sotto il profilo etico e morale è impeccabile. Quella sera del 31 dicembre ho salvaguardato i miei figli per non metterli in pericolo e ho pensato di farli divertire con una pistola giocattolo rendendomi partecipe di questo gioco”.

Riguardo al video girato in un altro quartiere, quello che augurava “buon anno alla malavita”, secondo Iaccarino sarebbe stato girato molto tempo prima, non nel 2020. “I miei figli mi riprendevano mentre giocavamo con una pistola giocattolo regolarmente in vendita.

Lo scandalo è Iaccarino? Cari amici (e mi rivolgo soprattutto all’opposizione) non cadete nel tranello, una mozione della sfiducia deve essere valida sui contenuti, non sulla base dei sentimenti altrui”. Iaccarino conclude: “Se c’è insoddisfazione presentate una mozione di sfiducia verso il sindaco, allora sì che la sottoscrivo”.