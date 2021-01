“Il fatto è che mi piaci”. Nuovo brano di Lucia Ruggeri

Bari, 05 gennaio 2021. Pubblicato dalla BML (Beatitudo Music Lab)di Angelo Gualano, esce il singolo CD “Il fatto è che mi piaci” di Lucia Ruggeri, giovane ed apprezzata interprete di San Marco in Lamis (Gargano_Foggia) già con un bagaglio di esperienze notevole alle spalle, nonostante la sua giovane età, con testo e musica scritti da Roberto Aucello.

Gli arrangiamenti e la registrazione del brano sono stati effettuati presso lo Studio della BML, noto centro di produzioni musicali del posto di proprietà di Angelo Gualano, impegnato anche come arrangiatore e produttore del pezzo.

Il brano ha una linearità molto melodica, raffinato negli arrangiamenti, un suono pulito ed accattivante e sembra possedere le necessarie premesse che servono per ottenere quel successo d’ampio respiro che ancora manca alla giovane e bravissima interprete di San Marco in Lamis, per farle spiccare il volo come merita.

Una canzone impreziosita da un assolo pertinente (ed ispirato) di chitarra elettrica eseguito da Angelo Ciavarella, che arricchisce senz’altro la trama compositiva del brano.

A ciò possiamo aggiungere anche un certo stile esibito da parte di Lucia Ruggeri con gusto e semplicità (ben evidente nel video, peraltro bellissimo) che, maturato negli anni, le dona quel tocco di personalità in più, quel fascino e quella simpatia, che ce la rendono ancora più preziosa.

Luigi Ciavarella