La maggioranza in consiglio prepara la mozione di sfiducia a Iaccarino

(STATOQUOTIDIANO, ore 20.10). Foggia, 05 gennaio 2021. E’ terminata dopo circa 3 ore la riunione online convocata dal sindaco per discutere della “questione Iaccarino”.

Domani alcune forze della maggioranza torneranno nuovamente a riunirsi per preparare la mozione di sfiducia nei confronti del presidente del consiglio.

L’idea del documento è stata tracciata, quello finale rappresenterà una sintesi delle condivisioni emerse nell’assemblea di oggi, nonostante gli appelli di Iaccarino agli “amici” della minoranza. E’ stato chiesto al M5s di ritirare la propria mozione per stilare un’altra unificata.

La prossima settimana sarà convocato il consiglio comunale con l’apposito ordine del giorno. Presenti all’incontro 26 consiglieri su 32, oltre a tutti i consiglieri di maggioranza, anche Fatigato e Quarato del M5s, come avevano preannunciato, e gli altri esponenti delle civiche Scapato, Clemente, Di Gioia e Cavaliere. Assente Cusmai. Assenti i consiglieri del Pd Azzarone, Dell’Aquila, Palmieri, Norillo e De Vito, anche questa assenza annunciata.

Mentre si svolgeva la riunione online, lo scontro è andato avanti via facebook fra Leonardo Iaccarino e Michaela Di Donna, dopo il video di stamattina.

Antonio Vigiano, segretario della Lega, ha scritto che si sta “assistendo a un teatrino”, prima dichiarazione di un esponente politico di centrodestra (non in consiglio comunale) sui social dallo scorso 31 dicembre.

Tenere la questione in ambito istituzionale e in questo risolverla, al più presto, è l’auspicio dei consiglieri di maggioranza che, vista la reticenza di Iaccarino nel rassegnare le dimissioni, anche con un ulteriore tentativo, pare, di dialogo – dopo i messaggi personali giunti a lui nelle ore immediatamente successive alla diffusione del video- hanno preso la loro decisione.

Nessun nome sul tavolo per chi dovrà succedergli, al momento, in un clima molto teso, il punto è la sfiducia. Si erano anche diffuse delle voci secondo le quali il presidente stesse raccogliendo delle firme per far cadere il sindaco, questo in base all’interpretazione del video in cui lui dice “quella mozione di sfiducia a Landella io la sottoscrivo”. Ma è una voce che non trova conferma e nemmeno numeri. “Il problema oggi- dice un consigliere di maggioranza- è Iaccarino, non Landella”.

A cura di Paola Lucino, 5 gennaio 2021