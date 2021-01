Manfredonia, 36 assunti dal consorzio “Re Manfredi” a Nardò

Nardò (Lecce), 05/01/2021 – (portadimare) Gli amministratori comunali enfatizzano la firma dei “precari” che avrebbero posto fine alla propria incertezza lavorativa ma otto persone protestano duramente appena uscite dagli uffici municipali. Le loro aspettative sono state frustrate dopo 26 anni di lavoro nel Comune neritino.

“Dopo tante promesse, abnegazione e professionalità acquisita! Grazie del regalo di buon anno”.

Ieri mattina 36 persone hanno firmato i contratti con il consorzio “Re Manfredi” di Manfredonia, aggiudicatario del servizio di trasporto scolastico, assistenza sugli scuolabus, pre-post scuola e supporto agli uffici. Tra queste anche otto ex Lsu.

“Sciogliamo un altro vecchio nodo – evidenzia il sindaco Pippi Mellone – con cui l’ente doveva fare i conti da anni. 36 lavoratori risolvono la loro incerta situazione occupazionale con un contratto stabile e sicuro. Come abbiamo fatto con decine di altri problemi ereditati dal passato, abbiamo individuato la soluzione migliore per il Comune e per queste persone, alcune delle quali in possesso della licenza di scuola media inferiore. In un’epoca di grande difficoltà per il mondo del lavoro, con centinaia di laureati disoccupati, mi pare una novità importantissima”. (portadimare)