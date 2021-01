“Manfredonia in rete”: donate pizze per cena a tutti gli ospiti Casa di riposo e RSSA

L’iniziativa rientra nelle azioni di solidarietà “Che sia Natale in ogni casa” degli imprenditori ed operatori di “Manfredonia in Rete” a sostegno delle famiglie in difficoltà ed a supporto delle strutture di assistenza ed accoglienza.

La pizza a cena è stato un momento atteso da tempo e molto emozionante per gli ospiti delle due strutture in un periodo in cui la socialità è ridotta ai minimi termini come prevenzione anti Covid-19. Un piccolo gesto riuscito a moltiplicarsi in un grande risultato di valore sociale.

Si ringrazia per la collaborazione logistica l’Associazione P.A.S.E.R. Manfredonia.