Manfredonia. “Open day” all’Albero azzurro: aperte iscrizioni per Scuola dell’Infanzia/Sezione Primavera

Sono aperte le Iscrizioni per l’a. s. 2021/2022 – Scuola dell’Infanzia/Sezione Primavera

Le insegnanti saranno a Vostra disposizione dal 11 gennaio al 16 gennaio dalle ore

17,30 alle 19,30.

Sarà consentito l’accesso in piccoli gruppi e sarà possibile visitare la scuola secondo la

normativa delle procedure anti covid, non sarà possibile accedere all’interno delle

sezioni per la sicurezza e nel rispetto dei bambini che frequentano.

Vi aspettiamo per darvi tutte le informazioni inerenti alla didattica e all’organizzazione interna!

PER LA SEZIONE PRIMAVERA POTETE USUFRUIRE DEI VOUCHER (ex Buoni Servizio)

presentando il modello ISEE e pagare una retta che va da € 0,00 a un massimo di €315,45, che non preclude fruire del BONUS NIDO dietro presentazione di regolare fattura rilasciata dalla scuola.

FASCIA ISEE RETTA MENSILE

da 0 a € 3.000,99 € 0,00

da € 3.001,00 a € 7.500,99 47,795

da € 7.501,00 a 10.000,99 75,59

da € 10.001,00 a € 13.000,99 111,885

da € 13.001,00 a € 15.000,99 139,18

da € 15.001,00 a € 20.000,99 173,975

da 20.001,00 a € 25.000,99 200,77

da € 25.001,00 a € 30.000,99 234,065

da € 30.001,00 a € 35.000,99 260,36

da € 35.001,00 a € 40.000,00 315,45

