Maraschio: “Dopo il sabotaggio hacker, dico a tutti: grazie per il vostro sostegno”

Bari, 05 gennaio 2021. “Dopo una lunga assenza dai social, da ultimo anche a causa di un attacco hacker, riprendo a scrivere intanto con un doveroso e commosso ringraziamento per tantissimi di voi che mi hanno manifestato stima e felicitazioni per la nomina assessorile.

“Mi impegnerò per essere all’altezza del delicato compito assegnatomi”.

“Il tema dell’ambiente e della tutela del territorio costituisce una sfida importantissima e sono onorata e grata di potermi occupare di ciò che sento come un dovere civico. Le emergenze che sono state sottoposte alla mia attenzione in questo primo mese di lavoro sono state già tante ed ogni giorno, purtroppo, arriva anche l’inaspettato”.

“È di stamattina la notizia che alcuni comuni pugliesi e lucani sono stati inclusi tra i siti in cui stoccare residui radioattivi . La reazione della Puglia è e sarà di netta contrarietà a questa opzione ed avvieremo immediatamente tutti gli approfondimenti tecnici necessari per motivare la nostra posizione in ogni sede”.

“Come già condiviso con il Presidente Emiliano , contrasteremo questa scelta sciagurata ed irragionevole, assunta in totale assenza della partecipazione della comunità e del governo regionale”.