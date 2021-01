Foggia, 05 gennaio 2021. “Esiste un limite all’indecenza? Oggi ho scoperto di no. È sempre possibile cadere ancora più in basso fino a scivolare nella palude dello squallore. Dopo aver leso l’immagine di un’intera collettività con un video riportato su tutte le testate nazionali e, ahimè, internazionali, parlare di chi non c’è più e offenderne la memoria (cosa che si ripete per la seconda volta da parte della stessa persona) è da miseri e vigliacchi”.

Michaela Di Donna, cognata del sindaco, risponde al video in cui Leonardo Iaccarino ha attaccato tutta la sua famiglia, anche il padre deceduto.

“Attaccare lui, mio padre, quando non si possiedono argomentazioni sufficienti per difendere se stessi, è quanto di più volgare, vergognoso e indecente si possa fare.

La sua semplicità, la sua disponibilità, la sua capacità di tessere rapporti umani hanno reso il mio papà quell’uomo fantastico a cui in tanti hanno voluto sinceramente bene, lo hanno reso un politico di razza che in tanti ancora ricordano, lo hanno reso quel padre unico che io e mia sorella abbiamo avuto la fortuna di avere”.

Lui, che ha insegnato a tanti la Politica intesa come arte nobile.

“Lui, che ha vissuto libero tutta la sua vita. Lui, che non ha potuto dimostrare in pieno la sua estraneità ai fatti contestatigli perché è stato sconfitto da una lunga malattia, non merita di essere neanche nominato, da chi non conosce il significato della parola valore! Attenzione a sparare nel mucchio, si rischia di ferire solo se stessi. Attenzione a sparare cazzate, si rischia di essere querelati”.

La risposta lapidaria di Iaccarino poco dopo su facebook, che preannuncia delle prossime puntate: ” Parlare del padre è da vigliacchi? E parlare di mio figlio è da merde umane! Andiamo avanti! Nelle prossime puntate sarò ancora più chiaro allora!”.