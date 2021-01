Monte Sant’Angelo: bando di concorso per copertura 4 posti istruttore amministrativo

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1– A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO. (SCADENZA 27/1/2021)

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario in esecuzione della determinazione n. 1142 del 30/11/2020, rende noto che è indetto concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di Istruttori Amministrativi – Categoria “C” – di cui n.1 riservato ai militari di ferma breve.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice su modello allegato, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Monte Sant’Angelo, ovvero presentate direttamente negli orari di apertura al pubblico o spedite a mezzo raccomandata, (indicando sulla busta l’oggetto del bando), con avviso di ricevimento al Comune di Monte Sant’Angelo, Piazza Municipio, 2 – 71037 Monte Sant’Angelo (FG) o inviate da posta elettronica certificata a protocollo@montesantangelo.it entro il 27/1/2021, qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Allegati:

Avviso di Pubblicazione Gazzetta Ufficiale

Bando di concorso

Modulo domanda