Musacchio: “Foggia come Casal di Principe degli anni ottanta”

Foggia è come Casal di Principe negli anni in cui dominavano i Casalesi. Nella Casal di Principe di allora regnavano bombe e criminali, droga e kalashnikov, morti ammazzati, morti scomparsi e mai più ritrovati. Questo sta accadendo trent’anni dopo con le stesse modalità a Foggia e provincia.

I Casalesi avevano soggiogato con il terrore e il potere del denaro i cittadini, lo Stato, i giornali, la società civile.

Questo sta accadendo trent’anni dopo con le stesse modalità a Foggia e provincia. I Casalesi però reagirono ed ebbero la fortuna di avere tra loro un “salvatore” un certo don Giuseppe Diana che sconfisse la paura e l’indifferenza dominanti.

Chi salverà invece Foggia? Si troverà anche nel foggiano un don Peppe Diana? A Foggia e nel Gargano c’è il vero potere mafioso pugliese e fa paura ai cittadini, agli imprenditori, ai professionisti.

Le poche voci che si sentono sono di alcuni coraggiosi che raccontano una strage perenne che assomiglia sempre più ad un bollettino di guerra. Come nella Casal di Principe in mano al boss Francesco Schiavone, detto Sandokan, a Foggia, San Severo, Cerignola, Manfredonia, nel Gargano, si spara per strada ogni giorno. Una situazione gravissima e allarmante.

La gente e le stesse forze dell’ordine sembrano quasi abituate e rassegnate. Lo scontro è impari per i mezzi e le risorse messi in campo. I clan sfidano a viso aperto le forze dell’ordine e la magistratura forti di un potere che non è mai stato intaccato e che negli anni si è rafforzato.

Il territorio foggiano è sotto dominio assoluto con le estorsioni, il traffico di rifiuti pericolosi, il monopolio degli appalti pubblici, il traffico di droga, perfino il mondo agricolo, passando per il riciclaggio nei centri scommesse e nelle aziende del fotovoltaico e dell’eolico.

L’ex Questore di Foggia Silvis in Commissione Parlamentare Antimafia dichiarò: “A Foggia, nel foggiano, sul Gargano, il pizzo è visto come un’inevitabile conseguenza. Soltanto due anni fa, in ritardo di venti rispetto al resto d’Italia, è stata aperta la prima associazione anti racket.

A Foggia capita che nell’azienda pubblica per la raccolta dei rifiuti non ci siano più netturbini perché in un giorno sono stati tutti promossi: lo ha deciso la mafia e gli amministratori hanno ubbidito.

Capita di incrociare una macchina che trasporti cinque chili di cocaina purissima, capita che un quartiere intero viene bloccato perché hanno deciso di assaltare un caveau, capita che in una cantina ci sia un arsenale da guerra e che manchi un kalashnikov.

Capita che si ammazzi e che i cadaveri vengano dati in pasto ai porci. Capita che per anni si sotterrino rifiuti pericolosi in uno dei posti più belli della Regione, accanto a un parco archeologico e che ora, proprio lì, i tumori abbiano un picco improvviso ma evidentemente non casuale. Capita in sostanza che ci sia una guerra in corso”.

Per Foggia forse è arrivato il momento di girare la testa dalla parte giusta e di reagire con forza e con coraggio come fece la Casal di Principe di don Peppe Diana.

Vincenzo Musacchio, giurista, più volte professore di diritto penale e criminologia in varie Università italiane ed estere. Associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Discepolo di Giuliano Vassalli, allievo e amico di Antonino Caponnetto