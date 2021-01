San Severo. “Via Francigena del Sud”: Giunta approva protocollo

San Severo, 05 gennaio 2021. La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Francesco Miglio, su proposta degli Assessori Luigi Montorio e Celeste Iacovino, ha approvato la delibera concernente i LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E CARTELLONISTICA DELLA VIA FRANCIGENA DEL SUD – TRATTO OVEST. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 25/2018 – APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI SAN SEVERO, LUCERA ED APRICENA.

Il Comune di San Severo è risultato destinatario dalla Provincia di Foggia di un finanziamento di € 300.000,00 per il ruolo di Capofila (Comuni di Lucera, San Severo e Apricena) per i lavori di manutenzione, messa in sicurezza e cartellonistica della via Francigena del Sud che attraversa tali territori comunali. La Giunta ha ora approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra i Comuni di San Severo, Lucera ed Apricena e ha autorizzato il Sindaco e/o suo delegato alla sottoscrizione dello stesso. L’attuazione dell’intervento sarà correlata all’erogazione del contributo di 300.000 euro. Giova ribadire che l’Itinerario Culturale della via Francigena ha ricevuto il riconoscimento di “Itinerario Culturale del Consiglio D’Europa” sin dal 1994 e la Giunta Regionale ha poi approvato il tracciato del percorso pugliese delle “Vie Francigene”. Il Comune di San Severo ha aderito alla Associazione Europee delle Vie Francigene (AEVF) già dal 2019, ed intende proseguire l’iter già avviato, potenziando la fruibilità di tali percorsi che attraversano i territori di competenza dei Comuni di San Severo, Lucera ed Apricena, entro le limitazioni poste dal protocollo d’Intesa e sulla base del relativo intervento in oggetto.

A breve l’A.C. appronterà una proposta di delibera da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, al fine di aderire al CAMMINO DELLA PACE, cammino interreligioso e interculturale, che consentirà al Comune di San Severo di beneficiare di una ulteriore opportunità di crescita a livello turistico, culturale, sociale ed economico.

SAN SEVERO, 5 dicembre 2020 – l’Addetto Stampa dott. Michele Princigallo