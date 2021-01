Vaccino Covid Puglia, dottoressa positiva dopo 5 giorni

Bari, 05/01/2021 – (gazzettamezzogiorno) Anche in Puglia, così come accaduto a Palermo, una delle persone sottoposte a vaccinazione nel primo giorno del «v-day» è risultata positiva al covid. Si tratta di un medico del 118 in servizio in una postazione della Bat. La professionista, vaccinata il 27 dicembre nel gruppo dei primi 80 operatori sanitari, è risultata positiva al tampone domenica sera. È stata lei stessa a presentarsi in ospedale a fronte dell’insorgenza di alcuni sintomi tipici del covid: il test molecolare ne ha poi confermato il contagio.

Cosa è accaduto? Esattamente quello che era successo anche nel corso degli studi clinici sull’affidabilità del vaccino Pfizer: ovvero l’insorgenza di una infezione dopo la prima dose, quando la risposta immunitaria non è ancora completa. O anche, forse, gli effetti di un contagio avvenuto precedentemente alla somministrazione di domenica 27: la copertura vaccinale infatti non è retroattiva. (gazzettamezzogiorno)