Vigiano: “Attacco a tutta la classe politica, tranne che agli Iaccarino boys”

Foggia, 05 gennaio 2021. “Da “non è una barzelletta” a “è una barzelletta” il passo è breve. E di barzellette la nostra città ne ha già sentite tante, anzi è diventata essa stessa una barzelletta, di quelle che oramai fanno ridere l’Italia intera e oltre”.

Così scrive il segretario cittadino della Lega Foggia Antonio Vigiano in merito alla vicenda Iaccarino.

“Non è mia intenzione ripercorrere o giudicare gli incresciosi episodi che hanno visto protagonista il Presidente del Consiglio Comunale, sinceramente si è già scritto tutto lo scibile, nel contempo non posso esimermi dall’evidenziare come il teatrino di questi giorni, di cui il Presidente del Consiglio Comunale è unico attore protagonista, é inaccettabile, si è passati addirittura dal mea culpa, alle dimissioni annunciate e non rassegnate formalmente e, dulcis in fundo, alla richiesta delle dimissioni altrui.

È pur vero che il proverbio recita che “la miglior difesa é l’attacco”, ma in questo caso l’attacco è rivolto alla credibilità di tutta la classe politica della nostra città, mira a schernire l’intera comunità, esclusi chiaramente i “iostoconiaccarrino” boys, tende a consacrarci tutti come “chiachelli”, termine questo tanto in voga nella nostra città.

Come al solito nella nostra città “la pezza è peggiore del buco” e se le revolverate a salve, è bene chiarire, del Presidente del Consiglio Comunale possono per qualcuno “non essere una barzelletta”, i suoi successivi coup de theatre sono sicuramente “una barzelletta”, di quelle che alla nostra città portano lacrime non di gioia ma amare.”