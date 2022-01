Camion da Cerignola si ribalta: carico di sughi saccheggiato dalla gente accorsa

Maddaloni (Caserta), 05/01/2022 – (edizionecaserta) Lunedì sera sulla via Appia, altezza frazione Montedecore, dove un autotreno carico di prodotti alimentari destinati ai supermercati si è capovolto e buona parte del carico è finito in strada. Sul posto da Cerignola in provincia di Foggia si è presentato successivamente anche il titolare dell’azienda che detiene la proprietà del veicolo per fare denuncia di furto. Infatti una discreta parte del carico è stato depredata da persone della zona che hanno fatto in pratica la spesa in mezzo alla strada e per diverse ore, anche fino alla mattina dopo.

Pane grattugiato, ragù e sughi pronti, pacchi di tè, camomilla e dadi Star sono andati per la maggiore. C’è da restare solo basiti… (edizionecaserta)