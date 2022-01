Caporalato, Procura precisa: ”Su moglie di Di Bari quadro indiziario immutato”

Manfredonia (Foggia), 05/01/2022 – (norbaonline) Il gip del Tribunale di Foggia ha revocato ieri la misura cautelare dell’obbligo di firma nei confronti di Rosalba Livrerio Bisceglia “perché sono venute meno le esigenze cautelari, ma non perché sia mutato il quadro indiziario nei suoi confronti”. A precisarlo è la Procura di Foggia. Bisceglia, imprenditrice agricola e moglie dell’ex capo immigrazione del Viminale, è indagata a piede libero insieme ad altre 15 persone in una operazione anticaporalato, condotta nel foggiano.

La Procura ha sottolineato come a carico della donna “siano stati raccolti indizi di colpevolezza ritenuti gravi dal gip che ha applicato la misura“. Specificato inoltre come il procedimento “sia nella fase delle indagini preliminari” e come “l’indagata non possa essere considerata colpevole fin a condanna definitiva”. (norbaonline)