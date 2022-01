Il caso. Tremiti, i non vaccinati non potranno più spostarsi in traghetto

(ilpost.it) 05 gennaio 2022 – Alcuni degli abitanti delle cosiddette isole minori italiane da lunedì 10 gennaio avranno un problema: chi non ha il Green Pass “rafforzato”, perché non si è vaccinato o perché ha ricevuto per ora solo la prima dose, non potrà spostarsi in traghetto verso il continente o verso un’isola più grande.

Lo ha stabilito il decreto legge del 30 dicembre, che ha esteso il certificato vaccinale a tutti i mezzi di trasporto pubblici, suscitando le proteste di chi per esempio non potrà andare dall’isola di Capraia a Livorno, oppure da una delle isole Tremiti a Termoli, in Molise, o ancora da Salina, nelle Eolie, fino a Milazzo, in Sicilia.

Sarà un problema soprattutto in caso di necessità legate a infrastrutture presenti solo sul continente, come gli ospedali più grandi. Per Sergio Ortelli, sindaco all’isola del Giglio e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, «così si creano cittadini di serie A e di serie B». (ilpost.it)