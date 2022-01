StatoQuotidiano.it, 05 gennaio 2022. IERI. È accaduto più di vent’anni fa. Una visita medica. La mamma, una mia vecchia amica, mi dice: vedi, mia figlia da qualche giorno ha un fastidio, un dolorino alla spalla, proprio a sinistra. Siamo dalla parte del cuore. Con tutto quello che si sente oggi. Quanta gente … E intervengo. Ma non è certamente il caso di tua figlia. La diagnosi: una banale e semplice artralgia dell’articolazione scapolo-omerale che non richiedeva terapie.

E la causa mi chiede la mamma? Rispondo: magari un movimento brusco, un colpo d’aria fredda dopo la doccia calda e altro. Non avessi mai dato questa spiegazione eziologica. La mamma riprende: certo! certo! Io glielo dico sempre di evitare i colpi d’aria, con questa pancia scoperta! Dovrebbe mettere i pantaloni a vita alta che almeno le coprono l’ombelico.

La interrompo. È difficile che un colpo d’aria alla pancia possa determinare un fastidio alla spalla, siamo un po’ lontani. Non credi? Insiste: questi giovani di oggi sono esagerati, non hanno il senso del pudore, io li farei andare a scuola con il grembiule come facevamo noi. Erano altri tempi i nostri, mentre oggi tutto è cambiato.

Su questo argomento io avevo una convinzione tutta personale: col passare dei decenni le cose cambiano, si, ma molto meno di quanto noi crediamo. In altri termini le apparenze cambiano, la sostanza no. Ora, venendo alla ragazzina ed al suo pancino, mi rivolgo alla mamma. Senti, negli anni Sessanta, ai tempi nostri, quando rientravamo a casa la sera nell’ora in cui oggi i giovani escono, anche tu seguivi la moda, indossando una minigonna tanto corta. E allora, la superficie scoperta del corpo di una ragazza in minigonna degli anni Sessanta è maggiore di quella di una ragazza di oggi. Ciò che è cambiato da allora ad oggi non è la sostanza, cioè la quantità delle parti scoperte, ma soltanto le apparenze, cioè la sede. Come dire che cambiando gli addendi la somma non cambia, o meglio, per essere attinenti all’argomento … mutatis mutandis … Ah! Si, non avevo pensato, ripete la mamma, mentre la figlia compiaciuta dice, vedi mamma il dottore ha più fiducia di te verso i giovani.

OGGI. In questi mesi nei quali il Covid19 ci costringe ad un cambio radicale delle nostre abitudini quotidiane, ho ripensato a questo episodio e non sono più certo delle mie convinzioni, un dubbio mi balena nella mente dopo le discussioni che pare riprendano sull’utilizzo della zona ex Enichem adiacente l’abitato di Manfredonia e molto distante da quello di Monte Sant’Angelo.

È veramente paradossale ed assurdo che ci siano persone (di Monte Sant’Angelo) che decidono la destinazione di un territorio mentre altri (di Manfredonia), per inquinamento, malattie e morti, sono destinate a rientrare in un “Sito Sin”. Chiaro a tutti!!! Solo Manfredonia è sito SIN.

Pertanto preferisco pensare che tutto cambi, che anziché fumi colorati che si elevano verso il cielo vi possano sorgere catene di alberghi immersi in un terreno con agriturismo oppure lunghe distese di terreno destinato all’agricoltura con verdure varie belle da vedersi e buone da mangiarsi; attività che produrrebbero anche un notevole aumento dei posti di lavoro.

Preferisco pensare che sia meglio così. Perché se nulla o poco cambia e tutto rimane fermo il rischio potrebbe essere di rivedere oggi un vecchio film, proprio uguale, di tanti decenni fa, quando i fumi colorati si elevavano verso il cielo.

O no? Un ultimo dubbio: non è che, di nascosto, questo film è già ricominciato e lo stiamo già vedendo?

Lorenzo Pellegrino

Consigliere regionale della Società di Storia Patria per la Puglia di Bari e Presidente della Sezione di Manfredonia