Attacco di lupi in Puglia: cercano di sbranare gatti e distruggono un’auto

LECCE, 05/01/2023 – Tornano i lupi nel Salento: attacco nella notte in una villetta sulla Novoli-Carmiano. Auto distrutta. È accaduto che alcuni lupi, almeno tre, si sono introdotti in una villetta residenziale in zona “Li Sala”, e per cercare di arrivare alle prede hanno distrutto un’auto parcheggiata nel giardino. Lo riporta il Quotidiano di Puglia.

Probabilmente il branco, richiamato dalla presenza di gatti, ha cercato raggiungere le prede che invece hanno trovato riparo nel motore dell’auto. Non contenti e con l’intento di sfamarsi hanno quindi “attaccato” l’auto. A segnalare l’accaduto è stata la stessa famiglia che risiede nella villetta che la mattina seguente ha ritrovato l’auto rigata con diversi bozzi e con il frontale letteralmente devastato. In più parti sono state trovate anche strisce di sangue e impronte di grosse zampe.

La conferma dei fatti è poi avvenuta successivamente, quando i proprietari della villetta sono andati a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza perimetrale dell’abitazione. In alcuni frame infatti, è emerso chiaramente che più lupi, sicuramente tre, a notte fonda si erano introdotti nella villetta per cercare prede. Facile che a quel punto avendo individuato i gattini li abbiano puntati per cercare di sbranarli. I gatti per sfuggire all’attacco hanno cercato riparo nel vano motore di una Fiat che è stata poi attaccata dai lupi e devastata in più punti.