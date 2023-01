StatoQuotidiano.it, Manfredonia 05 gennaio 2023. Non è in pericolo di vita il 37enne Tommaso Tomaiuolo, classe 1985 Manfredonia, l’uomo ferito con un colpo di fucile la sera del 3 gennaio scorso all’uscita dalla propria abitazione in zona Monticchio.

L’uomo era stato ricoverato e poi dimesso dall’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Dalla sera del 3 gennaio sono in corso gli accertamenti e i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e del Comando Compagnia di Manfredonia. Il 37enne avrebbe precedenti di p.g. per droga.

Nessuna pista è al momento esclusa dagli inquirenti.