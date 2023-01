Manfredonia, partito il nuovo piano di manutenzione del verde pubblico

Gli interventi mirati di messa in sicurezza e di ripristino del decoro urbano delle aree pubbliche proseguiranno la prossima settimana nel quartiere Monticchio (Via Dante Alighieri, Via dei Veneziani, Piazza Giannone, Piazza Salvemini, Piazza Ungaretti, Via Amendola) e, nelle settimane successive, interessano Viale dei Pini (Siponto), Via Scaloria, Piazza del donatore, Via Tratturo del Carmine, Viale Di Vittorio(da Paser a Commissariato di Polizia), Piazza Beato Angelico, Via degli Iris, Via Luther King, Piazza Capitanerie di porto (su Viale Miramare nei pressi dell’I.C. De Sanctis), Piazzale Brunelleschi, Via Capparelli, Via Barletta, Via Tribuna.