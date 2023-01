Meteo Puglia, gelo e neve dalla Russia alla ribalta: i giorni in cui accadrà

FOGGIA, 05/01/2023 – Continua questa fase di tempo stabile e soleggiato e con completa assenza di neve soprattutto sugli appennini, metre resiste un pò di neve oltre i 1500-2000 metri sulle Alpi grazie alle nevicate copiose avvenuta nella prima parte di dicembre dello scorso anno.

A breve, compresa l’Epifania, non è previsto alcuno sblocco della situazione, difatti l’anticiclone africano tenderà a persistere anche se indebolito per tutta la settimana fino alla giornata di domenica. Dalla prossima settimana però, l’alta pressione cederà grazie alla spinta di veloci correnti nordatlantiche che la scalzeranno e la relegheranno a casa sua almeno per un pò. In questa fase si verificherà il passaggio di una moderata perturbazione con il suo carico di freddo non intenso ma capace di imbiancare le Alpi nuovamente ed anche l’Appennino specie quello centro–settentrionale in una prima fase e quello meridionale a quote medio-alte nella giornata di martedì quando la perturbazione traslerà verso il Sud ed i Balcani.

Passaggio della perturbazione atlantica con il primo guasto del tempo e le nevicate in montagna, dalle Alpi fino all’appennino. La carta si riferisce alle ore centrali di martedì

Come è lecito aspettarsi quindi, vi sarà una prima diminuzione termica con le temperature che finalmente torneranno nelle medie del periodo. Anche sulla Puglia le temperature torneranno su quelle consuete del mese di gennaio e tornerà anche prepotente il vento che spirerà dapprima dai quadranti sudoccidentali per poi divenire di tramontana tra il moderato ed il forte tra martedì e mercoledì prossimi.

Successivamente il tempo tenderà nuovamente a migliorare grazie alla nuova espansione dell’alta pressione africana che ritroverà nuovamente campo libero sul Mediterraneo centrale.

Ma le vere novità potranno arrivare nella settimana seguente. Consci che si tratta di proiezioni a lunghissimo termine la pubblichiamo perchè a più riprese i modelli matematici la stanno riproponendo, quindi sintomo che le probabilità di questa evoluzione sta aumentando di giorno in giorno. Naturalmente sono proiezioni da prendere con le pinze in quanto le incognite in un intervallo così ampio sono molteplici. La carta seguente mostra la tipica evoluzione per l’arrivo di correnti molto fredde o gelide da nordest sul Mediterraneo e quindi l’Italia. Questa tendenza dovrebbe consolidarsi appunto dopo la metà del mese per poi essere in auge nella settimana successiva quindi a partire dal 20/21 del mese di gennaio o i giorni immediatamente seguenti:

Tendenza all’arrivo di correnti fredde o molto fredde dai quadranti nordorientali con possibilità di ondata di gelo sull’Italia con neve in pianura e freddo molto intenso. Venti forti di tramontana o grecale con temperature che potranno scendere al di sotto dei -10°C

Le regioni che subirebbero di più questa ondata di gelo sono quelle più esposte alle correnti nordorientali, quindi il medio versante adriatico ed il sud Italia in generale con la neve che cadrebbe in pianura da Venezia a Bari. Visto l’enorme serbatoio gelido che proprio in questi giorni si andrà a formare in quelle zone, l’ondata di freddo, se confermata, potrà risultare di media-forte intensità dato che andrebbe a pescare direttamente l’aria dalle vaste pianure Sarmatiche, proprio quelle zone che nei prossimi 10 giorni si raggiungeranno valori molto bassi al di sotto dei -20°C.

Gelo, vento e neve; queste sarebbero le parole che riassumerebbero la fine di gennaio, una fine di gennaio quasi da riscatto invernale rispetto ad un dicembre a tratti primaverile ed una prima parte di gennaio che di inverno ne conterrà ben poco. Fonte: Meteopuglia.